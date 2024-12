RMK on müünud ainuüksi paberi- ja küttepuitu valitud ettevõtetele üle 40 miljoni euro odavamalt võrreldes sama aja turuhindadega, selgus reedel Postimehes ilmunud artiklist. Omaaegsete salalepingute asjaosalised on kidakeelsed, eitavad kõike või ähvardavad koguni kohtuga. Luurejuhist riigi puiduäri juhiks pandud Mikk Marran ja kliimaministeeriumi uued ametnikud raiuvad, et kogu RMK puidumüük on olnud seaduslik, kuigi riigikontrolör Janar Holm on vastupidisel seisukohal. (PM 9.07.2024)