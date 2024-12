FOTOD Kohtla-Järvel nõudis liiklusõnnetus inimelu, surmasõiduki talverehvid olid kulunud

Ida prefektuuri operatiivjuht Nikita Golovin rääkis, et politsei töötab sündmuskohal selgitamaks kõiki avarii üksikasju.

«Praegu teame, et Audi rehvid ei vasta nõuetele ja talvistes oludes võis olla see üks põhjus, miks autojuht masina üle kontrolli kaotas. Kõik täpsemad üksikasjad, mis sedavõrd raske õnnetuseni viisid, on veel selgitamisel,» ütles Golovin.