Tallinna linnavolikogu aseesimees palus komisjonil uurida Isamaa poliitikute tegemisi

Haukanõmm soovis ERJK-lt hinnangut, kas Mustamäe linnaosavalitsuse ametlikul sotsiaalmeedialehel avaldatu võib liigituda Isamaasse kuuluva linnaosavanema Marja-Liisa Veiseri varjatud poliitreklaamiks.

Ühe kuu vältel on Mustamäe linnaosa valitsuse ametlikul Facebooki-lehel postitatud 51 pilti linnaosavanemast ning temaga on tehtud kolm videolugu.

Näiteks on 2. detsembril postitatud Mustamäe linnaosa valitsuse Facebooki-lehele fotogalerii advendiküünla süütamisest. 31 fotost 15-l on peal ka linnaosavanem Veiser. Mustamäe teenusmaja nurgakivi panekust on postitatud galerii, kus 22 pildist on 11 on linnaosavanemast.

Haukanõmm leiab, et sarnaselt Haabersti linnaosavalitsuse sotsiaalmeedialehe ja Isamaasse kuuluva linnaosavanema eksponeerimisele kasutatakse ka Mustamäe linnaosavalitsuse sotsiaalmeedialehte nagu linnaosavanema isiklikku.

«ERJK otsus oli, et Haabersti linnaosavanemat linnameedias kajastades ei järgitud head tava ja tegemist oli poliitiku reklaamiga. ERJK mõistis sellise tegevuse hukka, kuid paraku on samad ilmingud ka Mustamäel,» tõdes Haukanõmm.

Ta lisas: «Veiser on kogenud poliitik, kes on olnud aastate jooksul olnud nii Lüganuse vallavanem kui ka vallavolikogu esimees. Võib eeldada, et ta teab, millised on reeglid valla või linna vahendite kasutamisel ja milliseid piire ei tohi ületada. Seetõttu võib järeldada, et tema tegevus on teadlik poliitiline mainekujundus.»

Haukanõmm tähendas, et Tallinna ametlikud sotsiaalmeedialehed on loodud kajastama pealinna puudutavaid teemasid, mitet ühe poliitiku huve.

«Kuna tegemist on linna osalusel ja rahastamisel toimiva sotsiaalmeedialehega, siis see ei tohiks olla või kujuneda ühe poliitiku või erakonna reklaamkanaliks,» selgitas Haukanõmm. Tema sõnutsi saab tallinlasi informeerida ka selliselt, et linnaosavanem ei pea isiklikult igal fotol olema ning seda mõnel päeval lausa mitu korda.

«Paratamatult jääb mulje, et just erakonna Isamaa esindajad on omakasupüüdlikult ja aktiivselt linna ametlike kanaleid kasutamas oma poliitilise mainekujunduse eesmärgil.»

Haukanõmm soovib ERJK-lt hinnangut, kas linnaosavalitsuse ametlikule sotsiaalmeedialehele tehtavate postitustega peab kaasnema poliitiku illustreeriv pilt või saab elanikele olulise info edasi anda ka ilma selleta.

Küsimus seisneb selles, kas tegemist on poliitilise mainekujundusega, millega valmistutakse eelseisvateks kohalike omavalitsuste valimisteks, või on tegu hoopis varjatud poliitilise reklaamiga, mida rahastatakse linnakassast.