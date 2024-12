Ministeerium: võlgnike vähenemiseks pole võluvitsa

«Näiteks kehtib järelmaksuga asjade soetamisel enamasti reegel: kui järelmaksu kuumaksed on jõukohased, on tegelikult täiesti jõukohane ka vajaliku summa kokku kogumine enne ostu sooritamist. Järelmaksuga ostes usutakse oma töö ja palga püsivusse, ent reeglina ei mõelda, et rahaline võimekus võib muutuda. Iga järelmaks on sisuliselt võlg ning see on võlgniku enda vastutus, selle eest ei saa vastutada müüja ega võlgu andja,» arutles Aasalaid.