Eesti 200 linnavolikogu liige ning arengu- ja planeerimiskomisjoni aseesimees Jaak Laineste lisas, et kaasaegses infot edastavas keskkonnas on elementaarne kasutada lisaks tehnilistele joonistele ka 3D-vaateid, videoid ja teisi visuaalseid abivahendeid, mis aitaksid luua selge ettekujutuse planeeritavast keskkonnast. «Volikogu liikmetele piirduti aga vaid nurgelise joonisega, põhjendusega, et tegemist on ametliku dokumendiga, mille alusel tuleb langetada sajandi olulisimaid investeerimisotsuseid,» lausus ta.