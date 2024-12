Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) kärbete kohta leidsid saatejuhid, et rahvusringhäälingul on oma seadus, milles on kõik selle eesmärgid kirja pandud. «Nende eesmärkide hulka ei kuulu portaali Menu või Jupiteri pidamine. Sinna ei kuulu ka mingisuguste vaataja- või lugejanumbrite tagaajamine. See tuleb organisatsiooni seest, see tuleb inimeste peadest. Nii palju kui mina selle organisatsiooniga tuttav olen, siis see on nagu keskaegne Saksamaa, mis koosneb osastisvürstiriikidest, mis on iseseisvad ja kangekaelsed, mis on juhitud väga kõrge enesehinnanguga isikute poolt. ERRi juht Erik Roose on kindlasti ettevõtjavaimuga inimene, kes on ka erasektoris töötanud, aga tegelikult kogu seda mängu seal sees kontrollivad üksikud inimesed, kes kaitsevad nagu lõvid oma piirkonda. Kui keegi julgeb sealt midagi ära võtta, siis järgmisel päeval saab kogu eesti rahvas teada, et «Välispanoraam» on nüüd viis minutit lühem, sest selle jaoks pole enam raha,» ütles Hõbemägi.