Põllumajanduskoja juht: Mercosuri leping ei arvesta muutunud maailmaga

«Kahekümne aasta jooksul, mil Mercosuri lepingut on läbi räägitud, on maailm oluliselt muutunud. Selle aja jooksul on toimunud mitmeid ülemaailmseid kriise, mille tagajärgi ja mõju tänane leping ei arvesta. Covid-19 pandeemia, sõda Ukrainas ning ka näiteks kaubalaeva Ever Giveni õnnetus Suessi kanalis on selgelt näidanud, et pikad tarneahelad ning sõltuvus välismaistest sisenditest ja toiduimpordist kujutavad endast suurt riskifaktorit,» kirjutab Ats põllumajandus-kaubanduskoja kodulehel.