FOTOD Lõppesid kaitseväe õppus Pikne ja lisaõppekogunemine Okas

«Esiteks, meie põhijõu tahe hoida oma oskused üleval, valmisolek tulla vile peale kohale on muljetavaldav, ja sama tähtis on ka reservväelaste perede ja tööandjate toetus ning riigikaitsjate väärtustamine. Oma rolli lisaõppekogunemise õnnestumisel mängis ka hea väljaõppe, mida reservväelased on oma ajateenistuse ajal saanud ja ka tegevväelaste igapäevane pühendunud teenistus, kus hoitakse ööpäevaringses valmiduses ennast, tehnikat ja varustust. Lisaõppekogunemine taaskord tõestas, et kui on vaja, oleme me mõne tunniga taas kõik koos valmis kodumaa kaitsmisele asuma,» loetles Heinloo.