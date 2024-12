Harjumaal hukkus avariis inimene

Politsei sõnul põrkasid esmastel andmetel kokku kaks sõiduautot. Üks liiklejatest sai paraku sedavõrd raskeid vigastusi, et suri sündmuskohal. Kõik täpsemad asjaolud on veel selgitamisel. Liiklus avariipaigal on häiritud.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmas Tuisk rõhutas, et teeolud on Harjumaal paiguti väga rasked. «Teedel on kiilasjää, mistõttu soovitab politsei tungivalt, et kõik sõidud, mida annab edasi lükata, tulekski võimalusel praegu edasi lükata. Kui on aga vältimatu vajadus sõitu minna, tuleb valida teeoludele sobiv madalam sõidukiirus ja olla liigeldes ülimalt ettevaatlik,» sõnas Tuisk.

Transpordiamet hoiatas täna pärastlõunal, et teedel on suur libeduseoht. Teekatted suurematel põhi- ja tugimaanteedel erinevad: paiguti soolamärjad, piirkonniti sõidujälgede vahel lumised ning kohati ka jäised. Temperatuur on kõikjal miinuspoolel ja teed on kohati väga libedad, eriti kõrvalmaanteed.