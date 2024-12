Tippkohtumisel Tallinnas on turvalisuse tagamisega seotud ligi 500 politseinikku

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) isikukaitse büroo juhi Andris Viltsini sõnul on suurim eesmärk tagada külaliste turvalisus, avalik kord ja sujuv liiklus. «Ligi 40 politseinikku tuleb appi teistest prefektuuridest ning samuti on päästeameti demineerijatel abis demineerimismeeskonnad Soomest, Lätist ja Leedust, kellega hakati lähemalt koostööd tegema pärast tänavust Pariisi suveolümpiat. Välisdelegatsioone saabub Eestisse korraga palju ja see tähendab ka turvalisuse vaates veidi keerukamat operatsiooni,» sõnas Viltsin.

Ohutuse huvides ei ole võimalik täpset taktikat politseil jagada, kuid omad plaanid ja võimalikud riskistsenaariumid on nad läbi mõelnud. «Teeme koostööd väliskülaliste ihukaitsemeeskondadega, kes on välisvisiitidel alati kaasas, kuid Eestis on külaliste turvalisuse tagamine meie ehk Eesti politsei ülesanne. Arvestame seejuures siiski oma rahvusvaheliste partnerite soovidega ning osad ihukaitsjad saabuvad Eestisse juba enne esmaspäeva, et tutvuda meie tegevustega ja külastada kohti, kus visiit aset leiab.»