Zelenskõi: Ukraina koordineerib koos partneritega toiduabi Süüriale

«Ukraina kooskõlastab oma partnerite ja Süüria poolega Süüriale antavat toiduabiprogrammi, mis leiab aset algatuse »Vili Ukrainast« (»Grain from Ukraine«) raames,» sõnas president.

Zelenskõi kinnitas teatas, et Ukraina valitsusametnikega, kelle seas välisministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi esindajatega, peeti arutelusid Süüria toiduabi üle.

Riigipea sõnul on algatuse näol tegemist on humanitaarprogrammiga, mis on juba oluliselt kaasa aidanud toiduolukorra stabiliseerimisele haavatavates piirkondades üle maailma.