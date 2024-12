Politsei sai kell 7.35 teate, et Haaberstis Väike-Õismäe parklas toimus kokkupõrge kahe sõiduauto ja bussi vahel. Esialgsetel andmetel tekkis bussi juhtinud 54-aastasel naisel terviserike, mis tõttu sõitis ta teelt välja. Kiirabi viis 54-aastase naise haiglasse. Õnnetuse täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.

Politsei sai kell 7.30 teate, et Tallinna Ringtee 5. kilomeetril on juhtunud liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel sõitis neljarattalist Aixami mopeedautot juhtinud 36-aastane mees teelt välja. Seejärel jäi Toyotat juhtinud 53-aastane naine seisma, et uurida, kas teelt välja sõitnud autojuht vajab abi. Mõni hetk hiljem sõitis Mercedest juhtinud 55-aastane mees Toyotale tagant sisse, mis omakorda vajus kraavi. Kiirabi viis 53-aastase naise haiglasse kontrolli. Õnnetuse täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.

Transpordiamet hoiatab, et esmaspäeva hommikul on teedel suur libedusoht.

Varahommikul on suuremas osas Eestist teeolud talvised. Läänepoolsetes maakondades on teekatted märjad või sõidujälgede vahel kergelt lumised, mujal mandriosas paiguti tuiskab.

Maanteed on lumised, pinnatuisk ja tuisuvaalud raskendavad liiklemist. Tuul on tugev, puhudes kuni 18, rannikualadel kuni 25 m/s. Temperatuur on Lääne-Eestis kuni 7 kraadi, Ida-Eestis kuni -4 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund, lääne pool lörtsi ja vihma, tuul on jätkuvalt tugev. Paiguti tuiskab ja on jäiteoht. Temperatuur on 0 kuni 6 kraadi. Mandril püsib libedusoht.