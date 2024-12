GALERII Esmaspäeva hommikul on maanteedel ja kõnniteedel suur libeduseoht

Varahommikul on suuremas osas Eestist teeolud talvised. Läänepoolsetes maakondades on teekate märg või sõidujälgede vahel kergelt lumine, mujal mandriosas paiguti tuiskab.

Maanteed on lumised, pinnatuisk ja tuisuvaalud raskendavad liiklemist. Tuul on tugev, puhudes kuni 18, rannikualadel kuni 25 m/s. Temperatuur on Lääne-Eestis kuni +7 kraadi, Ida-Eestis kuni -4 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund, lääne pool lörtsi ja vihma, tuul on jätkuvalt vali. Paiguti tuiskab ja on jäiteoht. Temperatuur on 0 kuni +6 kraadi. Mandril püsib libeduseoht.