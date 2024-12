Jõulude ajal saab viimast korda trolliga sõita

Tänavused jõulusõidukid on kaunistatud käsitsi valmistatud ja peamiselt just taaskasutatavatest materjalidest loodud ehetega. Sellega juhitakse inimeste tähelepanu keskkonna hoidmise olulisusele ja pakutakse inspiratsiooni ise kaunistuste valmistamiseks, vanast uue loomiseks ning ühtlasi tarbimise vähendamiseks.

Iga jõulusõiduk on kaunistatud eri temaatikas, mistõttu võiks kahel päeval proovida linna avastada eri sõidukiliikidega. Bussis on teemaks päkapikurada, trollis talvevõlumaa ning trammis piparkoogimaja. Traditsiooniliselt toovad ka sel aastal jõulusõidukites sõitjatele rõõmu jõuluvana ja tema abilised, kes tervitavaid sõitjaid, kuulavad ära nende luuletused ja jõulusoovid ning jagavad maiustusi.

«Jõulud on heategude, rõõmu ja lähedastega koosolemise aeg. Teenindusettevõttena soovime oma sõitjatele pakkuda alati häid emotsioone ja kogemust. Antud projekti puhul pole vähem tähtis tähelepanu juhtimine sellele, et inimesed võiksid ühistranspordist ja ka laiemalt teineteise suhtes rohkem hoolivamad olla. TLT sõidukijuhid on oma ala professionaalid, kes on liikluses eeskujuks ning iga päev vahendavad nad inimesi sõidutades kellegi emotsioone - olgu sõitja minemas esimesele kohtingule, eksamile või töövestlusele. Meil TLT-s on võimalus anda sellesse teekonda oma positiivne panus ja teha kellegi päev kas või grammikene paremaks ja rõõmsamaks,» sõnas TLT juhatuse liige Kaido Padar.