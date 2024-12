Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski toob välja, et kõigiga arvestavas linnaruumis peab arvestama ka nende linnas elavate inimeste ja loomadega, kelle elukvaliteeti vali müra mõjutab. «Ilutulestiku asemel on aastavahetusel võimalik osa saada meeleolukast valgusetendusest,» ütles Ossinovski.

Abilinnapea Kaarel Oja soovitab ka teistel linlastel ilutulestikuga piiri pidada. «Pürotehnika käsitsemisel tuleb aga olla äärmiselt tähelepanelik ning järgida kõiki ettevaatusabinõusid. Samuti tuleb ilutulestikust üle jäänud jäätmed kokku koguda ja neid ära visates jälgida, et prügikonteiner ei süttiks. Targem on isegi ilutulestiku jäätmed öösel prügikonteineri kõrvale, et need saaksid seal hommikuni jahtuda,“ ütles Oja.