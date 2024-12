Euroopa Liit karmistas Venemaa-vastaseid sanktsioone

Laevade sanktsiooninimekirja lisati 51 laeva, milleks on peamiselt varilaevastiku naftatankerid. Täiendav, 15. sanktsioonipakett hakkas kehtima esmaspäeval.

Välisminister Margus Tsahkna sõnul sisaldab uusim sanktsioonipakett palju Eesti ettepanekuid.

«Eesti ja Euroopa Liit töötavad jätkuvalt selle nimel, et sanktsioonid oleksid võimalikult tugevad ja tõhusad ning mõjutaksid neid sektoreid, millest Venemaa saab kõige rohkem tuge Ukraina-vastase agressiooni rahastamisel,» ütles Tsahkna.

Välisminister rõhutas, et sõja hinna tõstmist Venemaale tuleb jätkata seni kuni vaja ja arutelud täiendava, 16. sanktsioonipaketi üle on juba alanud. «Eesti ja EL ei peatu enne, kui Ukraina on selle sõja võitnud ning Venemaa ja selle juhtkond on oma tegude eest vastutanud. Jätkame nii kaua, kuni see sõnum Kremlile kohale jõuab. Ootame tugevaid täiendavaid majandussanktsioone,» ütles ta.

15. sanktsioonipaketiga sihiti sanktsioonidest möödahiilijaid, Venemaa sõjatööstuse ja energeetikasektoriga seotud ettevõtteid ning Kiievi lastehaigla ründamise eest vastutavaid Venemaa sõdureid. Sanktsiooninimekirja lisati ka Põhja-Korea kaitseminister ja kindralstaabi ülema asetäitja.

Laevade sanktsiooninimekirja lisati 51 laeva, milleks on peamiselt varilaevastiku naftatankerid, aga ka laevad, mida on kasutatud Ukrainast varastatud vilja transpordiks. Laevadele kehtib Euroopa Liidu sadamatesse sisenemise keeld, samuti ei tohi neile laevadele osutada teenuseid.

Sõjaliste lõppkasutajate ja sanktsioonidest möödahiilimisega seotud ettevõtete nimekirja lisatakse 32 ettevõtet, nende seas Venemaa, Iraani, Hongkongi, Serbia, Hiina, India ja Araabia Ühendemiraatide ettevõtted, kellele kohalduvad nüüd karmimad ekspordipiirangud.

Ukraina territoriaalse terviklikkuse õõnestamise eest on nüüdseks kehtestatud sanktsioonid juba ligi 2400 isikule ja ettevõttele.

Alates Venemaa Ukraina-vastase agressiooni algusest on Euroopa Liit pidevalt karmistanud sanktsioone Venemaa vastu. Nüüdseks on kehtestatud 15 sanktsioonipaketti, mille eesmärk on tõsta agressiooni hinda Venemaale ja survestada koos teiste välispoliitiliste meetmetega Venemaad lõpetama agressiooni Ukrainas.

Tsahkna sõnas, et Venemaa suurim tuluallikas on fossiilkütuste eksport. «Kivisüsi ning meritsi veetav toornafta ja naftatooted on juba sanktsioonide all, kuid gaasi ja torujuhtme kaudu veetava nafta import Euroopa Liitu kestab. Peame jätkama Venemaa energiakandjate impordi piiramist,» ütles ta.