Valge: mul ei ole mingit motiivi intriigitseda, sest ma ei kandideeri järgmistel riigikogu valimistel

«Süvajuhatuse suunised olid, et kõigi teiste erakondadega peab olema väga ninnu-nännu, ei tohi kellegagi vastanduda, nagu erakonnad tavaliselt teevad. Ideoloogiline segadus häiris, samas kui sealt tagant hakkasid paistma minu hinnangul natsionaalsotsialistliku erakonna jooned. Teiselt poolelt aga tulid peale sotsialistlikud vaated, mis on üllatavalt iseloomustanud Jaak Valget,» kirjeldas Ernits.

Esimees Silver Kuusik on Ernitsa sõnul tore, aktiivne ja ettevõtlik inimene. «Ta on aga selles mängus ohver, ta on pandud sellele kohale, nagu venelased panid kunagi Afganistanis Najibullah'. Nad on koos Valgega Tartu volikogu liikmed. Aga erakonna esimehena pole Kuusik lihtsalt välja kandnud. Jaak muutis ERKi oma erakonnaks ja juhtis seda varjust.»

Ernits tõi välja, et Valge keelas näiteks Põlluaasal kandideerimise erakonna esimeheks. «Olles ise Valgega koos töötanud ja teda pikka aega tundes, ma lihtsalt imestan, kuidas ta hakkas selles erakonnas käituma nagu Helmed EKREs.»

Valge: erakonna loomine on maraton, mitte sprint

«Ma ei pea end manipulaatoriks, küll aga katsusin võimalikult hästi teha erakonna aseesimehe tööd,» tõdeb Valge ise Postimehega rääkides. «Ma ei tea ka seda, et juhtimine oleks olnud läbipaistmatu. Mul ei olnud ega ole ka mingit motiivi rivaalitseda või intriigitseda, sest kõik teavad, et ma järgmistel riigikogu valimistel ei kandideeri, erinevalt neist, kes erakonnast lahkusid.»

Valge leiab, et osa inimesi lootis ilmselt erakonnale kiiret edu, aga ise ei soovinud eriti panustada. «Paljud kokkulepitud kohustused jäid neil täitmata. Erakonna loomine ja kehtestamine on maraton, mitte sprint. Erakonna programm loodi ühistöös. Henn Põlluaas ise hääletas kongressil sellesama «hägusa» programmi poolt. Eelmisel juhatuse koosolekul, kui tänased lahkujad avaldasid programmi kohta kriitikat, otsustati programm uuesti ettepanekuteks avada. Ühtegi ettepanekut ei tulnud.»

Valge meenutas, et juba paar nädalat tagasi said nad teada, et Hennul on kokkulepe Isamaaga liitumiseks, samal ajal muutus tema hoiak ka destruktiivseks. «Soovin kõigile lahkujatele edu nende rahvuskonservatiivse maailmavaate teostamisel. Kus erakonnas seda tehakse, pole kõige olulisem,» lisas Valge.