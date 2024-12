Mitukümmend patsienti sattus silmasüstist tekkinud põletikuga haiglasse

Mitukümmend patsienti suunati Ida-Tallinna Keskhaigla silmaosakonda, kus nad said kiiret erakorralist abi.

Nädalavahetusel anti tervise- ja ravimiametile teada, et pärast ühes pealinna silmakliinikus tehtud silmasüsti sai mitukümmend patsienti silmasisese põletiku. Ligi 20 inimest on praegugi haiglas jälgimise all ning ravimiameti sõnul ei saa täiesti välistada ka hügieeninõuete rikkumist.