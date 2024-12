Uus tänav Tallinna vanalinnas saab uue ilme

Vanalinnas lähtub Tallinna linn ruumiuuendamisel muinsuskaitsest ja teeb tänavatöid, kui selleks on oluline vajadus. Tänava ümberehituseks annab võimaluse tehnovõrkude uuendus. Uue tänavakatte juures on esmatähtis jalakäijate ohutus ja mugavus, kuna vanalinnas on valdav osa liiklejatest jalakäijad. Uue tänava projektis arvestatakse kõikide liikumisviisidega ja kaasava disaini elementidega, mis väljendub näiteks Viru ja Harju tänava eeskujul äärekivideta kõnniteedes, mis tagavad hõlpsa ligipääsu ja loovad turvalise liikumiskeskkonna. Tänava teekatend on ratturisõbralik.

«Heas koostöös Utilitasega saime õigel ajal koostada projekti, et uuendada Uus tänav, nii et kooliõpilaste igapäevane teekond muutub ohutumaks ja meeldivamaks,» lausus abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Plaanis on uuendada tänava pindu, kaotada äärekivid ning luua liikumisruumid kõigile: sõidutee laiuseks jääb 3 meetrit, mille külgedel on 1,5 meetri laiused graniitkiviplaatidest kõnniteed. Sõidutee keskel on ühe meetri laiuselt kasutatud siledamaid kive, mis on mõeldud rattaga liikumise hõlbustamiseks. Kivide valikul tehakse koostööd Muinsuskaitseametiga, et need sobiksid Vanalinna, punast värvi ei kasutata. Ehitustööde tulemusena muutub Uus tänav ligipääsetavamaks ja mugavamaks kõigile liiklejatele olenemata liikumisviisist, toetades samas Vanalinna unikaalset atmosfääri ja tänavate elavust.