Riigikogu lihtsustas autoromude registrist kustutamist.

Alates 2026. aasta 1. novembrist kustutatakse registrist automaatselt sõidukid, mille registrikanne on sama aasta 1. juuli seisuga olnud peatatud kauem kui seitse aastat. Kui omanikule on sõiduki asukoht teada, tuleb tal teha sõidukile ülevaatus ja see kindlustada, sõiduk registrist ajutiselt kustutada või anda see üle jäätmekäitlejale lammutamiseks. Toimingu tegemata jätmise eest on ette nähtud rahatrahv.

Transpordiamet saab registri korrastamiseks õiguse sealt ajutiselt kustutada sõidukid, mille omaniku surmast on möödunud vähemalt aasta või mille juriidilisest isikust omaniku registrist kustutamisest on möödunud vähemalt üks kuu.

Romusõiduk, mis on liiklusregistrist kustutatud, tuleb üle anda keskkonnakaitseluba omavale jäätmekäitlejale, kellel on leping tootjaga või tootjate ühendusega.

Isamaa palub Karisel jätta seadusemuudatus välja kuulutamata

Isamaa palub president Alar Karisel jätta välja kuulutamata jäätmeseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, kuna leiab, et liiklusseaduse muudatusse on sisse kirjutatud tõsine põhiseaduse riive.

Kuigi kõnealune seaduseelnõu kannab pealkirja «Jäätmeseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu», on Isamaa hinnangul problemaatiline selles sisalduv liiklusseaduse muutmine.

Nimelt on muudatuses kirjas, et kui tuvastatakse mootorsõiduk, mis on registrist kustutatud, võib sõiduki valdaja või selle kinnisasja omanik, millel sõiduk asub, anda sõiduki registrisse kantud omaniku nõusolekuta nõuetekohaseks lammutamiseks üle jäätmeseaduse nõuetele vastavale jäätmekäitlejale.

Isamaa hinnangul on tegu tõsise omandi põhiõiguse riivega. «Olles konsulteerinud ka ekspertidega leiame, et vastu võetud seadusemuudatus on vastuolus põhiseadusega, eelkõige selle paragrahviga 32, milles on sätestatud, et igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud ning omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest,» kirjutas pöördumises presidendile riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder.

Kuna praegu soovib valitsuskoalitsioon seadusesse kirjutada olukorda, kus kinnistuomanik saab endale õiguse otsustada kellegi teise omandi üle, sealjuures seda kuidagi kompenseerimata, kutsub Isamaa fraktsioon presidenti üles eelnõud mitte seadusena välja kuulutama.