Vene okupante hukka mõista ei tohi

Aktivisti arvates sunnib venelasi sõda toetama propaganda ning sõjategevuses osalema ja ukrainlasi tapma vaesus.

«Meie kaasmaalased toetavad sõda propaganda tõttu – see on väga kurb. Ma arvan, et selliste inimeste suhtes tuleks üles näidata kaastunnet ja mõistmist, mitte püüda neid endast võõrandada. Pealegi näeme, et toetus sõjale ei ole nii suur, kui Vene propaganda väidab, ning neid, kes on rahuläbirääkimiste poolt, on Venemaal praegu väga suur protsent,» ütles aktivist, täpsustamata, millistele andmetele ta tugineb ja kui suur protsent see on.

«Mis puudutab neid, kes lähevad sõtta raha pärast, siis vaadake, milline on palk provintsis. See on kohutav. Kuidas nii elada? Nad on teinud kohutava vea. Vene rahvas on siiski valdavalt õigeusklik, seega arvan, et tuleb näidata üles kaastunnet ja mõistmist. Me võime püüda neid ümber veenda ja selgitada, et see on viga, aga hukka mõista ei tohi,» ütles Andreev.

«Neid tuleb päästa, tuleb teha nii, et nad saaksid naasta koju oma perede juurde, kes neid ootavad,» usub noor aktivist. «Ma kutsun üles lõpetama sõda, et need inimesed saaksid koju tagasi.»

«Kas saab nii painduda?»