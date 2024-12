Ants Frosch rääkis Postimehele, et «viimased paar kuud polnud just kõige meeldivamad tõepoolest. Ei valinud kujunenud vastasseisus pooli, kuid ratsionaalselt oli selge, et tüli on majas ja näha oli, et seda erakonna esimees hallata ei suuda. Otsus lahkuda sündis eelmise nädala jooksul peale viimast kitsa ringi arutelu. Ühtsus hääbus.»

Tema arvates olid ERKi vähese edu ja liikmete lahkumise üheks põhjuseks kiirustamine, mis oli tingitud mõnede endiste EKRE kohalike osakondade liikmete aktivismist. «Kaine kaalumine jäi kõrvale. Kas EKRE ja Isamaa vahel on piisavalt õhku veel ühe rahvusliku ja konservatiivse erakonna tarbeks? Erakonna liikmelisuse kriteeriumi täitmise suvise hoogtöö kõrval jäi see strateegiline arvestus tegemata.» Frosch ei nurise erakonna tekstide ja programmi üle, sest neis on tema hinnangul palju uuenduslikku ja tähelepanu väärivat. "Näiteks erakonna referendum mis ette nähtud põhikirjas minu teada ainsana Eesti erakondadest ERK’l. Rahvusterviklikkuse idee sai programmi, kuigi tagantjärgi tarkusena tundub, et sellise asjaga pidanuks tegelema mõni erakonnaväline ühendus. Olles erakond on keeruline teistega (konkurentidega) siidikinnastes toimetada," nendib ta.

Froschi vaatenurgast on suurim ja aina süvenenud probleem erakonnale rahastajate, seal hulgas suurannetajate leidmine. "Tegin neid kohtumisi isegi paraja hulga. Sümpaatia ja toetusavaldusi oli kümneid, kuid rammusaid annetusi mitte. Küsimusi oli liidri ja eesmärgi osas. Igasugune lootus sai tegelikult otsa Fahle pargis paugutamisega ja jantlike selgitustega asjaomaselt. Tõsised inimesed ei võtnud meid enam tõsiselt ja lahkusid orbiidilt," selgitab ta. Ta soovitab vaadata erakondade rahastamise järelvalve komisjoni (ERJK) kodulehel erakondade rahastamise andmeid ning igaüks peaks aru saama aru millest jutt. "Kahjuks ei ela me enam ajas, kus ainult entusiasmiga asju tehti," nendib ta.

Kuna Riigikogu istung saab kohe läbi ja algab jõuluvaheaeg, siis rahvasaadik Frosch lubab lahti mõtestada kõik selle, mis on temaga poliitikas juhtunud. Ta lubab, et hiljemalt jaanuari keskel oskab ta öelda, millised on tema enda järgmised valikud.