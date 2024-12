Välisministeerium kutsus välja Gruusia suursaadiku

«Gruusia autoritaarse valitsuse ja parlamendi esimehe tänased [16. detsembri] avaldused on lubamatud, vaenulikud ning täis valesid,» ütles välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200). «On kahetsusväärne, et selle riigi esindajad, mille suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning Euroopa-suunalist arengut on Eesti toetanud ligi 30 aastat, lubab endale vaenulikku retoorikat Eesti suveräänsuse aadressil, võttes sellega üle Venemaa jutupunktid.»

Kohtumisel rõhutati suursaadikule, et Gruusia tänavatel toimuvate meeleavalduste jõhker laialiajamine on lubamatu ja inimõiguste vastane. «Oleme teinud asjakohased avaldused ja kehtestanud 25 vägivalla eest vastutavale poliitikule ja kõrgemale ametnikule sanktsiooni sissesõidupiirangu näol,» ütles Tsahkna.

Gruusia valitsus teatas esmaspäeval, et ei kehtesta Eesti ja Leedu suhtes vastusanktsioone, avaldas aga samas kahetsust, et need riigid pole iseseisvuse taastamise järel suutnud vabaneda nõukogude mentaliteedist. Hiljuti kehtestasid Eesti ja Leedu sanktsioonid 20 Gruusia ametnikule, sealhulgas peaminister Irakli Kobahhidzele, pärast Gruusia valitsuse eelmise kuu otsust lükata edasi Euroopa Liiduga ühinemise kõnelused aastani 2028.

Eesti tõstatas Gruusia autoritaarse võimupartei vastutuselevõtu ka esmaspäevasel Euroopa Liidu välisasjade nõukogul.