Järvamaal libedal teel kraavi sõitnud juht sai viga

Politsei- ja piirivalveamet paneb sõidukijuhtidele südamele, et teeolud on jätkuvalt muutlikud, sest temperatuur kõigub hoogsalt ümber nulli. Nii peavad autojuhid arvestama, et jääkiht võib teele tekkida vägagi ootamatult. Parim nipp teel püsimiseks on valida oma sõiduoskusele ja -kogemusele ning tee- ja ilmaoludele vastav sõidukiirus.