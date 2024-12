Zelenskõi tänas Euroopa Liitu uute Venemaa sanktsioonide eest

Riigipea tänas eriti sanktsioonide eest, mis on suunatud varitankerite laevastiku vastu, mida Venemaa kasutab Ukraina-vastase agressiooni rahastamiseks.

Zelenskõi rõhutas, et mida karmimad on Venemaale kehtestatud sanktsioonid, siis seda varem sunnitakse nad tõelisele diplomaatiale.

Euroopa Liit võttis esmaspäeval vastu uue sanktsioonipaketi, et karmistada ja tugevdada piiravaid meetmeid Venemaa vastu.

Piirangute alla lisati 84 isikut ning üksust. Laevade sanktsiooninimekirja lisati 51 laeva, milleks on peamiselt varilaevastiku naftatankerid. Täiendav, 15. sanktsioonipakett hakkas kehtima esmaspäeval.

15. sanktsioonipaketiga sihiti sanktsioonidest möödahiilijaid, Venemaa sõjatööstuse ja energeetikasektoriga seotud ettevõtteid ning Kiievi lastehaigla ründamise eest vastutavaid Venemaa sõdureid. Sanktsiooninimekirja lisati ka Põhja-Korea kaitseminister ja kindralstaabi ülema asetäitja. Laevade sanktsiooninimekirja lisati 51 laeva, milleks on peamiselt varilaevastiku naftatankerid, aga ka laevad, mida on kasutatud Ukrainast varastatud vilja transpordiks. Laevadele kehtib Euroopa Liidu sadamatesse sisenemise keeld, samuti ei tohi neile laevadele osutada teenuseid.

Ukraina territoriaalse terviklikkuse õõnestamise eest on nüüdseks kehtestatud sanktsioonid juba ligi 2400 isikule ja ettevõttele.

Alates Venemaa Ukraina-vastase agressiooni algusest on Euroopa Liit pidevalt karmistanud sanktsioone Venemaa vastu. Nüüdseks on kehtestatud 15 sanktsioonipaketti, mille eesmärk on tõsta agressiooni hinda Venemaale ja survestada koos teiste välispoliitiliste meetmetega Venemaad lõpetama agressiooni Ukrainas.