INTERVJUU Hiina suursaadik parlamendiliikmete visiidist: ma ei nõustu sõnaga «skandaal»

Ehkki Hiinast on olnud möödunud aasta jooksul võrdlemisi palju juttu, ei ole seni Hiina saatkond avalikkuse ees arvamusavaldustega eriti esinenud. Postimees küsis kirjalikult Hiina suursaadik Guo Xiaomei käest küsimusi mitmetel teemadel, mis Eesti avalikkust seoses Hiinaga möödunud aastal kõnetasid.



Hiina suursaadik vastas mitmel puhul esitatud küsimustele koondvastusena või jättis sootuks vastamata. Näiteks ei vastanud ta küsimusele, kas Balticconnectori küsimus on Eesti ja Hiina diplomaatilisi suhteid kehvemaks teinud ning samuti ei soovinud ta detailsemalt kommenteerida hiljuti Läänemerel peatatud laeva Yi Peng 3 juhtumit.



Küll aga selgitas Xiaomei Hiina positsiooni Ukraina sõja suhtes ning avaldas pahameelt selle suhtes, kuidas Eesti avalikkus suhtus parlamendi sõprusrühma Hiina-visiiti.



Palju on räägitud Hiina lipu all seilavast laevast Yi Peng 3, mida kahtlustatakse Läänemere kaablite purustamises. Kas Hiinal on ametlik seisukoht selle juhtumi kohta ning kas Hiina on valmis koostööks vastavate riikidega? Mis on Hiina arvamus selle kohta, et Taani, Rootsi ja Saksamaa laevad valvavad ikka veel Yi Peng 3e?



Hiina peab väga oluliseks veealuse infrastruktuuri ohutuse ja turvalisuse kaitset. Hiina on valmis tegema koostööd asjassepuutuvate riikidega, et selgitada välja juhtunu. Minu teada hoiab Hiina diplomaatiliste kanalite kaudu sujuvat suhtlust juhtumiga seotud osapooltega. Mis puudutab Hiina laeva, siis mul ei ole rohkem teavet jagada. Soovitan jälgida Hiina välisministeeriumi pressiesindaja regulaarset pressikonverentsi.​



Leedu kuulutas välja kolme Hiina diplomaadi väljasaatmise. Kas teate, kas see on seotud veealuste kaablite kahjustamise või mõne muu juhtumiga?