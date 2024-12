GALERII Kristen Michal kohtub Ühendkuningriigi peaministri Keir Starmeriga

​Peaminister Kristen Michal võõrustab Tallinnas ühendekspeditsiooniväe Joint Expeditionary Force (JEF) riikide juhte. Tippkohtumisel osalevad Ühendkuningriigi, Hollandi, Läti, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi peaminister ning Soome ja Leedu president, et arutada JEFi raames koostööd ja seada plaane, et need arvestaksid muutuva julgeolekuolukorraga.