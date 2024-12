Starmeriga kohtunud Michal: Eesti saab laiendada Suurbritanniaga koostööd kaitsetööstuses

Michali sõnul on Suurbritannia Eesti suurim sõjaline koostööpartner ning ühist koostööd tuleb laiendada kaitsetööstuses. «Eesti on võtnud eesmärgiks kodumaise kaitsetööstuse arendamise, et tugevdada nii oma kaitsevõimet kui aidata ka Ukrainat sõjas Venemaa vastu. Meie kõrgtehnoloogilistel kaitsetööstusettevõtetel on suur potentsiaal teha koostööd Briti ettevõtetega ja loodetavasti on peagi oodata häid uudiseid,» ütles ta.