Eelnõu kohaselt hakkaks uus kord kehtima 1. juulist 2025, selle peab heaks kiitma linnavolikogu.

Abilinnapea Kristjan Järvan ütles, et muudatuse eesmärk on tagada autoomanike võrdne kohtlemine. „Uue automaksu kehtima hakkamise ajal on keeruline põhjendada, miks teiste omavalitsuste elanike elektriautod võiksid kesklinnas tasuta parkida. Usun, et Tallinna lähivaldade elanikud suudavad ka edaspidi oma elektriautole parkimist Tallinnas lubada.“

Eelnõu näeb ette, et muudetakse seni kehtinud reeglit, mis võimaldas parkimistasust vabastust sõiduk, mille CO2-heide on null grammi kilomeetri kohta. Uue korra järgi jääks parkimistasu vabastus kehtima ainult nendele elektriautodele, mille omanik või vastutav kasutaja on rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik. Teiste omavalitsuste elanike elektriautod peaksid parkimise eest tasuma vastavalt kehtivatele parkimistsoonide hindadele.

Elektriautode arv on viimastel aastatel kiiresti kasvanud. 1. novembri 2024 seisuga oli Eestis registreeritud 7834 elektriautot, neist 5443 (69%) Harju maakonnas. Võrdluseks: kui parkimistasu vabastus elektriautodele kehtestati Tallinnas 31. detsembril 2015, oli Eestis registreeritud ainult 1115 elektriautot. Samal ajal on avalike parkimiskohtade arv Tallinna tänavatel jäänud praktiliselt samaks.

Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava 2035 seab esikohale jalakäijad, ratturid ja ühistranspordi kasutajad. Eesmärk on soodustada aktiivset ja keskkonnasõbralikku liikumist. Tallinna tasuline parkimisala on jagatud neljaks tsooniks: kesklinna, südalinna, vanalinna ja Pirita tsooniks (Pirital on parkimine tasuline vaid suveperioodil, 15. maist 15. septembrini). Kesklinn on Tallinna kõige tihedama liiklusega ja parima ühistranspordiühendusega piirkond ning moodustab avaliku parkimisala suurima osa.