Tallinna vangla kinnipeetava taltsutamiseks tuli kasutada elektrišokirelva

16. detsembri seisuga on vanglates kokku 1676 inimest, keda on 171 võrra vähem, võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Nädalaga on vanglates kinnipeetavate arv suurenenud ühe inimese võrra. 1676 inimesest on süüdimõistetuid 1338 ja vahistatuid 338.

Mehi on vanglates 1595, naisi 81, eluaegseid 29 ja alaealisi 3. Avavanglates kannab karistust 207 inimest.

Kriminaalhooldusel on 2824 inimest, kellest 65 on alaealised ja 416 vanuses 18–26 (k.a), üldkasulikule tööle määratuid on kõigist 775 inimest, elektroonilise järelevalve all on 111 inimest.