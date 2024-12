KRIMIRAADIO Asper Biogene andmevarguse lunarahanõue oli 45 000 eurot

Eelmisel nädalal teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA) koostöös riigiprokuratuuriga, et Asper Biogene andmelekkes kahtlustatavad on rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutatud. Üks neist on Venemaa kodanik Vladislav Rybakov, kelle suhtes andis Harju maakohus välja tagaselja vahistamismääruse ning kuulutas ta rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Politsei hinnangul oli Rybakovil grupeeringus juhtiv roll.