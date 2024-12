Kuuest Tallinna vanalinna ööklubist on põlengu korral raske lahkuda

Tallinna vanalinnas kontrolliti seitset meelelahutusasutust. Selgus, et tuleohutusega oli kõik korras vaid ühes. «Selles ühes klubis oli tuleohutusega korras suuresti seetõttu, et omanik oli pärast eelmise aasta kontrolli alustatud haldusmenetluse raames väga koostööaldis ja oli kõik puudused likvideerinud,» ütles tuleohutuskontrolli inspektor Liina Valner. Tema sõnul annab see tunnistust, et pistelised asutuste tuleohutuse kontrollimised on tulemuslikud.

Inspektorid tõdevad aga, et Tallinna vanalinnas tegutsevad kahjuks kuus populaarset ööklubi, millest on tulekahju puhkemise korral äärmiselt keeruline kui mitte võimatu evakueeruda. «Klassikaline probleem, kus evakuatsiooniteedele kiputakse ladustama kaupa, prügi ja muud mittevajalikku inventari, sai ka reedel kinnitust. Kui samaaegselt ei ole olemas ka evakuatsioonivalgustust või ei ole see töökorras, siis põlengu korral ning veel napsise peaga, tuleb paraku tõdeda, et külaliste kiire pääsemine rahvarohkest klubist on omaniku poolt jäetud saatuse hooleks,» lausus Valner.

Mitmes klubis ei olnud töökorras ka automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, mis ohust varakult märku annab ning tulekustutid kas puudusid täiesti või ei olnud töökorras. «Päästeameti südameasi on kontrollkäigu järgselt kiiresti tegutseda, et probleemsetes klubides alustatud haldusmenetlused ning väärteo lühimenetluse mõjutustrahvid viiksid piduliste lemmikpaigad esimesel võimalusel tuleohutusnõuetega vastavusse. Meie esmane eesmärk ei ole loomulikult trahve välja kirjutada, ent kui näeme, et suhtumine tuleohutusse on hooletu, siis ei kõhkle me külastajate ohutuse huvides rakendada mõjutusvahendina ka trahvimist,» lisas Valner.