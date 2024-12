Riigil küpseb plaan kuritegeliku tulu paremaks kättesaamiseks

Ombler lisas, et loodetavasti on juba mõne aasta pärast võimalik näha, et isegi kui kurjategijad pole ebaseaduslikust tegevusest loobunud, on kuritegevuse vastased meetmed koos õiguskaitsesüsteemi tulemusliku tööga viinud senisega võrreldes kordades suuremas mahus vara konfiskeerimiseni. «Anname endale muidugi aru, et vastaspool niisama alla anda ei taha ja otsib uusi võimalusi ebaausalt rikastuda, kuid meie töö on nende tegevuse takistamine ning lõpetamine. Kuritegelikul teel teenitud vara konfiskeerimine on mujal kuritegevuse tõkestamisel häid tulemusi näidanud ja täidab seda eesmärki kindlasti ka Eestis.»