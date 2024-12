POSTIMEES UKRAINAS Ukraina võtab relvastusse esimesed Eesti droonipüüdjad

Selline näeb välja Eesti ettevõtte Defsecintel Solutions loodud droonitõrjesüsteem, mis on ehitatud väga hea maastiku läbimise tagamiseks Rootsi armee kunagise jalaväe lahingumasina Pansarbandvagn 206 (BV) põhjale. Fotol on üks sellistest masinatest katsetamisel Ukrainas. Paremal maapinnal seisvad antennid ei kuulu BV komplekti. Antennid pandi püsti selleks, et katsetamisel saaks lennutada tiibdrooni, mis pidi vaenlast imiteerima.

Foto: Defsecintel Solutions