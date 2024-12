Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani (Isamaa) sõnul on see sealsete elanike jaoks üsna tõsine probleem. «Kogu teenindav transport peab sisuliselt hommikul kahe-kolme tunni jooksul oma toimetamistega vanalinna kitsastel tänavatel hakkama saama. See ei sobi aga kohalikele elanikele, sest nemad hakkavad samal ajal tööle minema ja oma lapsi kooli viima,» rääkis Järvan.