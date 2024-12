EKA otsus lõpetada koostöö Iisraeli ülikoolidega pälvis kriitikat

EKA teatas teisipäeval, et viimane Iisraeliga kehtiv ERASMUS+ leping otsustati peatada keerukate rahvusvaheliste ja majasiseste meeleolude valguses. Eesti Ekspressi andmetel oli õppekava juht eelmisel nädalal üliõpilastele teatanud, et Iisraelis asuva kolledži kaasprofessori Jonathan Ventura töötoa teine osa (pidi toimuma veebruaris) jääb ära, sest EKA on otsustanud katkestada koostöö kõigi Iisraeli ülikoolidega. Praegu puuduvad EKA-l toimivad partnerlussuhted nii Iisraeli kui ka Palestiina ülikoolidega.