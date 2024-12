Rootsi peaminister Ulf Kristersson rääkis Postimehele, et Rootsi jaoks on NATOsse astumine olnud suur samm ning Rootsil on NATOs olles turvalisem, samas on ka NATO koos Rootsiga tugevam. Riigijuhtide kohtumise põhiteema ehk Ukraina kohta ütles ta Postimehele vastates, et sel teemal ei tohiks lähtuda sellest, mis on realistlik, vaid lähtuda tuleb sellest, mis on õige.