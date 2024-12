Läti alustas seoses Rail Balticuga kriminaalmenetlust

Läti peaprokuratuuri kinnitusel on põhjust kahtlustada, et Rail Balticu projekti elluviimise eest vastutavad riigiametnikud võisid tekitada riigieelarvele seoses infrastruktuuri rajamisega suuri kahjusid.

Menetlusega seoses ei ole praegu konkreetseid ametnikke ega isikuid nimetatud. Uurimine on üle antud korruptsiooniennetuse ja -vastase võitluse büroole (KNAB). Prokuratuur märkis, et kriminaalmenetlust on alustatud kriminaalseaduse paragrahv 24 alusel, mis käsitleb kuritegu, mis on seotud riigi teenistuses olemisega.