Põletikupuhangu põhjustanud silmakliiniku suhtes algatati riiklik järelevalvemenetlus

Postimees kirjutas esmaspäeval, et eelmisel kolmapäeval tehti Turman silmakliinikus plaanipäraselt ligi 30 inimesele silmasisene süst Avastini ravimiga. Kaks päeva hiljem anti ravimiameti andmetel arstile teada, et neist 24-l tekkisid kasutatud ravimist kõrvaltoimed, milleks oli silmasisene põletik – see vajab kohest sekkumist.