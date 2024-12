Kodanikujulguse aumärgi sai üheksa julget Eesti inimest

Justiitsministeerium jagab kodanikujulguse aumärke 2004. aastast. Sellega tunnustatakse inimesi, kes on oma tegevusega ära hoidnud kuriteo või tõkestanud selle toimumist, aidanud kinni pidada kurjategijaid või osutanud abi kuriteoohvritele. Samuti on võimalik aumärki anda olulise panuse eest inimeste turvatunde tõstmisel.

Justiits- ja digiministri Liisa Pakosta sõnul on kodanikujulguse väärtus võtta vastutus, mis suure pildis tagab turvatunde paljudele. «Aumärgi saajate lood näitavad, kui tähtis on teineteist märgata. Usun, et iga hädasolija märkaja ja aitaja on tõeline kangelane,» ütles Pakosta.

Tänavuste kodanikujulguse aumärkide saajate lood

Anželika Kruk, Arina Aleksandrova, Anastasija Hatkevitš, Zlata Demska

Noored sõbrad Anželika, Arina, Anastasija ja Zlata märkasid märtsis Tallinnas bussiga sõites, et mööduvas peatuses on mees läinud kallale oma elukaaslasele. Seltskond oli nähtust väga häiritud, mistõttu otsustasid nad toimuvat läbi bussiakna filmida. Tüdrukud said aru, et asja ei tohi niisama jätta ja nad peavad naisele appi minema. Nii otsustasid nad peatuses bussist maha minna, et sündmuskohale tagasi sõita. Kohale jõudes helistas Anželika politseisse. Seejärel järgnesid noored paarile, et mees põgeneda ei saaks. Kohale saabunud politsei pidas mehe kinni. Tegemist oli värskelt vanglast vabanenuga, kes juba umbes nädal pärast vabanemist pani toime uusi kuritegusid, nii näiteks käis ta erinevates Tallinna kauplustes vargil. Kannatanu, kes oma elukaaslast kartis, ei soovinud tema vastu ütlusi anda, mistõttu oli kohtumenetluses kõrge väärtusega just tunnistajate ütlused ja filmitud videod. Tänu seltskonna kiirele ja julgele sekkumisele mõisteti mees süüdi ning ta on praegu taas trellide taga.

Dmitri Šerstjuk

2023. aasta septembri lõpus märkas Pärnus spaakeskust külastada otsustanud Dmitri selle ees arenevat konflikti kahe võõra mehe vahel, kellest üks paistis käes hoidvat nuga. Dmitri tajus, et olukord võib kujuneda äärmiselt ohtlikuks ja reageeris kiiresti. Ta helistas spaakeskuse fuajeesse sisenedes kohe hädaabinumbril 112, andes teada, et keskuse ees on toimumas kaklus ja ühel osapoolel on käes nuga. Kuivõrd Dmitri oli jäänud õues toimuvat spaakeskuse fuajeest, ohutust kaugusest jälgima, nägi ta, kuidas üks meestest lõi teist noaga selga, millest ta andis samuti vahetult häirekeskusele teada. Tänu tema tähelepanelikkusele ja operatiivsele tegutsemisele jõudsid politsei ja kiirabi kohale minutitega, kannatanu sai kiirelt arstiabi ning kahtlustatava pidasid politseiametnikud sündmuskohal kinni. Kuigi tegemist oli nädalavahetuse ja päevase ajaga, mil spaakeskuse ees liikus teisigi inimesi, ei tajunud keegi teine peale Dmitri olukorra tegelikku ohtlikkust ega andnud toimuvast konfliktist hädaabinumbril teda. Tänavu veebruaris tunnistas Pärnu maakohus noaga kannatanut kätte ja selga löönud mehe süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises ning kuriteo eest mõisteti talle karistuseks kolm aastat ja neli kuud vangistust.

Evelin Onno

Evelin märkas aprillis juhusliku möödujana Omniva pakiautomaadi juures toimetanud 67-aastast naist. Talle tundus naise käitumine kummalisena ning ta asus asja uurima. Selgus, et 67-aastane naine oli saanud kõne petturitelt, kes palusid tal pangaautomaadist sularaha välja võtta ja viia see Omniva pakiautomaati. Evelin sekkus ja tänu temale jättis naine petturitele raha saatmata. Pärast Evelini tegu viisid politseinikud 67-aastase naise pangaautomaadi juurde, kus ta sai välja võetud sularaha turvaliselt tagasi pangarvele panna.

Heinrich Niitov

Ühel pimedal veebruarikuu õhtul jalutas Heinrich Lasnamäel korteriühistu koosolekult kodu poole. Ühe kortermaja juures nägi ta enda ees kõndimas tumedates riietes seljakotiga naist. Samal ajal oli prügimaja juures naine, kes avas selle ust. Heinrich nägi, kuidas seljakotiga naine võttis kotist kööginoa, lähenes prügimaja juures olevale naisele ja pussitas teda selga. Kogutud tõendid kinnitavad, et löögid olid sügavad ja kannatanu jaoks ootamatud. Heinrich sekkus kohe, pidas noaga ründaja kinni ning viskas noa eemale. Ta hoidis ründajat kuni politsei saabumiseni kinni ja oli abiks seni, kuni naine oli politsei kontrolli all. Kinnipidamise käigus sai Heinrich ka ise kergemaid vigastusi. Oma kiire tegutsemisega päästis ta tõenäoliselt süütu inimese elu ja aitas kaasa raske isikuvastase kuriteo lahendamisele. Esimese astme otsus jõustus 2024. aasta oktoobris.

Jaan Uusna

Tänavu aprillis leidis Põltsamaal aset erakordne ja ohtlik sündmus. Keset päeva süüdati kohalik kohvik, kus viibisid töötajad ja üks klient. Sellest teavitas häirekeskust mitu inimest, sealhulgas ka kohviku läheduses jalutanud kohalik pensionär Jaan, kes märkas süütajat juba enne juhtunut. Pärast häirekeskusesse helistamist otsustas Jaan vaatamata oma liikumisraskustele süütajale järele minna. Olles samal ajal ühenduses nii politsei kui häirekeskusega, jagas Jaan operatiivselt infot süütaja liikumise kohta. Jaan näitas kohale saabunud politseinikele kätte mehe asukoha ning see hoone piirati sisse. Tänu Jaani julgusele, südikusele ja kiirele reageerimisele sai politsei ohtliku süütaja kiiresti kinni pidada. Mees võeti vahi alla ja tänaseks on tema suhtes jõustunud ka süüdimõistev kohtuotsus.

Voiteh Karnatsevitš

Tänavu juunis pöördus Tallinna vangla poole inimene, kes andis teada, kuidas üks noor ja abivalmis vanglaametnik oli tema emale tänaval appi tõtanud ja päästnud eaka naise rööviks langemise eest. See vanglaametnik oli Voiteh, kes läks vahele, kui märkas tänaval, kuidas röövel üritas vanaproualt tema käekotti endale saada. Tänu Voitehi meelekindlusele lõppes olukord õnnelikult. Röövlile vastu astudes kukkus Voitehi taskust välja tema töötõend, mida ohver ka märkas. Tänu sellele saigi ohvri perekond vanglateenistusega ühendust võtta ning julget noormeest tema abi eest tänada.