Õiguskantslerilt küsiti selgust: kas kuulmispuudega inimesi koheldakse Eestis ebavõrdselt?

Õiguskantsler Ülle Madise möönis, et hüvitamise piiri seadmist ainuüksi töötamise alusel ei saa pidada mõistlikuks ning sotsiaalministeerium lubas muutust sügiseks.

Abivahendit vajavad inimesed jaotatakse aktiivsusgruppidesse lähtuvalt sellest, kui palju ja millises keskkonnas nad abivahendit vajavad ning kas nad töötavad, õpivad või on kodused.

«Seejuures ei arvestata, et mittetöötavate pensionäride sissetulek on väiksem kui töötavatel inimestel,» kirjutas pöörduja.

Õiguskantsler Ülle Madise nõunikud küsisid andmeid ja selgitusi sotsiaalministeeriumilt, sotsiaalkindlustusametilt kui ka Eesti audioloogia seltsilt.

Õiguskantsleri hinnangul on abivahendid mõeldud selleks, et inimesed tuleksid oma igapäevaeluga paremini toime ja kõige parem on selline abivahend, mis vastab inimese vajadustele ja elustiilile. «Abivahendite võimaldamisel peab arvestama ka riigi rahaliste võimalustega. Tuleb leida mõistlik tasakaal inimeste taotluste rahuldamise ja riigieelarve võimaluste vahel ning on selge, et seejuures tuleb võrdses olukorras olevaid inimesi kohelda ühtmoodi,» ütles Madise.

Õiguskantsler tähendas, et tasakaalu leidmiseks on sotsiaalkoolekande seadus ja sotsiaalkaitseministri määrusega seatud reeglid, mis reguleerivad ostjale riigi poolt hüvitatava osa, kui abivahendi hind ületab piirihinna. Esimesse aktiivsusgruppi kuuluvate inimeste abivahendite piirhinnaks on 350 eurot ja teisele grupile on piirhind 736 eurot.