Paavst andis loa kuulutada Eesti peapiiskop Eduard Profittlich õndsaks

«Rooma-katoliku kirik on ammu oodanud seda päeva, sest see õndsakskuulutamisega on juba üle 21. aasta tegeletud ja see on esimene Eesti katoliku kiriku ajaloos ning ka kogu Põhjamaades üks esimesi pärast 16. sajandit. Paavsti otsus on kindlasti märgilise tähendusega kogu Eestile,» märkis Tallinna piiskopkond pressiteates.