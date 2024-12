President kuulutas välja tuleva aasta riigieelarve ja veel kümme seadust

Jäätmeseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus on seotud mootorsõidukimaksu seaduse ja liiklusseadusega. Seaduse järgi saab registrist kustutada sõidukid, mida enam ei eksisteeri või mis on kadunud. 2025. aastal on selliste sõidukite registrist kustutamine riigilõivuvaba, 2026. aastal tuleb tasuda riigilõivu 15 eurot. 2025. ja 2026. aastal saab selliselt registrist kustutada sõiduki, mille registrikanne on peatatud või mis on ajutiselt kustutatud ja millel ei ole vähemalt viimased kaks aastat olnud kehtivat tehnoülevaatust. Alates 2027. aastast on riigilõiv hävinud või kadunud sõiduki registrist kustutamise eest 800 eurot. Romusõiduki teisaldamise õigus antakse lisaks politseile ja kohaliku omavalitsuse üksusele riigitee puhul ka Transpordiametile. Seadusega luuakse võimalus kustutada üle 30-aastane ajaloolise väärtusega sõiduk kuni viieks aastaks ning vanasõiduk kogu vanasõidukiks tunnustamise perioodi ajaks. Vanasõiduki staatust tuleb uuendada iga 12 aasta tagant.