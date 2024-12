Ametliku nimega «Pirita tee 28 kinnistu ja Maarjaheina tänava äärsete kruntide ning lähiala detailplaneering» näeb endisele Eesti Näituste alale ette elamuehituse. Linnaametnike ja arendaja sõnul on tegu ühe kõige parema ja keskkonnasõbralikuma planeeringuga Tallinnas. Tõsi küll, Volta, Krulli ja Hipodroomi arendused pole veel valmis, nii et see kiitus on tänaseks võibolla pisut aegunud, aga ilmselgelt on tegemist tänapäevaste linnaruumi planeerimise põhimõtete järgi koostatava planeeringuga.