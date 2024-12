Fosforiidi viimane mohikaanlane Peep Vassiljev

Sõmeru vallamajas on lauale rivistatud kolm totsikut. Need on triiki täis kive ja tumehalli liiva. Näeb välja nagu looduslik praht. Aga ei! Tegemist on maavara ja Eesti rikkusega. Topsidele on peale kirjutatud: fosforiit, glaukoniitliivakivi ja graptoliitargilliit ning 20. november 2024. «See on minu jaoks märgiline päev,» ütleb Vassiljev.