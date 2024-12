Tuletame meelde, et Venemaa sulges ühepoolselt Narva–Jaanilinna kontrollpunkti transpordivahenditele 1. veebruaril 2024. Alates 1. maist on Eesti kehtestanud töörežiimi 7.00 kuni 23.00, samuti täieliku tollikontrolli, et takistada sanktsioneeritud kaupade vedu. Suurem osa Narva piiri ületajatest ei ela Eestis. Osaliselt on see tingitud asjaolust, et kõik Venemaa ja Soome vahelised kontrollpunktid on täielikult suletud.