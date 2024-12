«Siin ma pean nüüd, kuidas öelda, maha tõmbama nii juubeldajate kui ka kritiseerijate hoogu, sest see leping on suhteliselt tehnilise iseloomuga. Neid Erasmus+ üliõpilaste ja õppejõudude vahetamise lepinguid, mida on ülikoolides sadu, neid menetlevad välissuhete osakonna spetsialistid. Need ei jõua tavaliselt üldse rektori lauale. Meil oli tegu sisustamata lepinguga, mida ei olnud mõtet pidada, ja kanda riigile raha tagasi,» selgitas EKA rektor.