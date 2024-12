Zelenskõi ja Macron arutasid Ukraina tugevdamise prioriteete

«Mul oli tulemuslik kohtumine Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Meil oli üksikasjalik üks-ühele arutelu, kus keskendusime peamistele prioriteetidele, et tugevdada veelgi Ukraina positsiooni Venemaa agressiooni vastu. Selge fookus jääb õhutõrjevõimekuse suurendamisele,» kirjutas riigipea.

«Loodame, et ka teised partnerid ühinevad sellega ja aitavad ühtlasi kaasa täiendavate Ukraina brigaadide varustamisele,» märkis Zelenskõi.

President lisas, et Ukrainal ja Prantsusmaal on ühine nägemus: usaldusväärsed tagatised on tõeliselt saavutatava rahu jaoks hädavajalikud.