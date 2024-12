Eesti keelas noortele suunatud Venemaa ja Valgevene ajupesuürituste toetamise

«Venemaal ja Valgevenes korraldatavatel lastelaagritel on selge ideoloogiline laetus, mille keskmes on Venemaa imperialistliku mõtlemise juurutamine. Kui esialgu on küsimus noorte inimeste mõtteviisi kujundamises ja nende meelitamises oma propagandaruumi, siis tuleb mõista, et sellised laagrid on ka viljakas pinnas kontaktvõrgustiku loomiseks ja värbamistegevuseks, mida Venemaa eriteenistused saavad hiljem ära kasutada,“ ütles Läänemets.