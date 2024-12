Kaitsepolitsei pidas kinni rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises kahtlustatava naise

«Venemaa asutustega suhtlemisel ja asjaajamisel tuleb teadvustada, et tegemist on Euroopa suhtes vaenuliku riigiga, mistõttu tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Sanktsioonide rikkumine on kuritegu ja toetab Venemaa agressiooni Ukrainas ning ohustab julgeolekut Euroopa Liidus. Mõne Venemaa eriteenistuste huvides tegutseva inimesega või asutusega koostöö tegemine võib aga olla riigivastane kuritegu. Seetõttu uurime kahtlustatava tegevust edasises menetluses põhjalikult, et tuvastada võimalikult täpselt asjaolud ja kontrollida, kas menetluse käigus on alust kellelegi veel kahtlustus esitada,» ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

Välismaal Elavate Venemaa Kaasmaalaste Õiguskaitse- ja Toetusfond (inglise keeles Foundation for the Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad, vene keeles Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, edaspidi Fond) on alates 2023. aasta juunist EL Nõukogu otsusel sanktsioneeritud isikute nimekirjas. Fond kanti sanktsioneeritud isikute nimekirja, sest seda rahastab Venemaa Föderatsioon ja see on asutatud selleks, et täita Venemaa valitsuse välispoliitilisi eesmärke ning sellel on oluline toetav roll Venemaa valitsuse lõhestuspoliitika elluviimisel.